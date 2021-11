Tonnen voor slachtoffers Ridderhof-drama in Alphen aan den Rijn

In totaal is er al ruim 3,5 miljoen uitgekeerd door de stichting VSSA, die de aanvragen beoordeelt en uitkeert aan omstanders en slachtoffers van Tristan van der Vlis. Die richtte op 9 april 2011 met legale vuurwapens een bloedbad aan in Alphen aan den Rijn. Zes mensen stierven, plus Tristan die zelfmoord pleegde. Een van de slachtoffers zegt dat ze opgelucht was toen ze het goede nieuws hoorde over de uitbetaling.