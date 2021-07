Bosbranden Sardinië onder controle; eiland is veilig voor lokale bevolking en toeristen

In de provincie Oristano in het westen van Sardinië is naar schatting 20.000 hectare land verbrand. Honderden mensen moesten hun huizen verlaten. Vijf blusvliegtuigen werden gebruikt om brandweerlieden op de grond te ondersteunen, waarbij Frankrijk en Griekenland elk twee vliegtuigen naar het eiland stuurden. Inwoners meldden dat de lucht over het hele eiland naar brand rook. Zelfs vanaf het strand was vuur en rook te zien.

Bekijk ook: Sardinië roept noodtoestand uit na zware bosbranden

Herstel duurt vijftien jaar

Volgens het Italiaanse dagblad La Repubblica zal de schade waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s bedragen. De regering van Sardinië heeft aangekondigd de aanvraagprocedure voor financiële hulp te vereenvoudigen, zodat burgers en bedrijven sneller kunnen herbouwen.

Volgens de Italiaanse landbouwassociatie Coldiretti waren de branden veroorzaakt door de uitzonderlijke hitte en droogte van de afgelopen tijd. De organisatie schat dat het mogelijk vijftien jaar duurt voordat de verbrande bossen volledig zijn terug gegroeid.