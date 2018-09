In Jemen ontvoerde Française weer vrij

De 30-jarige medewerkster van een ontwikkelingsfonds was in februari gekidnapt door gewapende mannen in de hoofdstad Sanaa. Ook haar Jemenitische vertaler werd ontvoerd, maar hij kwam in maart al vrij. Het is nog onduidelijk hoe Prime uiteindelijk is vrijgekomen.

De vrouw had het naar verluidt zwaar te verduren tijdens haar gevangenschap. Zo dook eerder een video op waarin een wanhopige Prime zei verschillende keren te hebben geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. „Breng me alsjeblieft snel terug naar Frankrijk, want ik ben erg, erg moe”, verklaarde ze toen.

Buitenlanders zijn in Jemen vaker het doelwit van kidnappers, die meestal uit zijn op losgeld of een manier om hun regering onder druk te zetten. Zo werden in 2013 de Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen ontvoerd. Zij kwamen na enkele maanden weer vrij.