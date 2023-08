Lisa (29) van de weg gedrukt, haar auto is nu total loss: ’Ik had hem gekregen van mijn opa’

Het is woensdagmorgen 9 augustus. Lisa Siemeling is op weg naar haar werk als ze in haar achteruitkijkspiegel een zilvergrijze Mercedes ziet opdoemen. „Hij zat zo dicht op me dat ik de kentekenplaat niet eens kon zien. Even later sneed hij me af en raakte ik van de weg”, vertelt de 29-jarige Beverwijkse. „Mijn auto is total loss en ik ben heel boos, maar vooral erg verdrietig. Ik heb die auto gekregen van mijn inmiddels overleden opa, er zit heel veel emotionele waarde aan.”

De auto van Lisa is total loss na de botsing met de mercedes en met een aantal bomen langs de Communicatieweg. Ⓒ Eigen foto