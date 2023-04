Man ’met tattoos in gezicht’ gezocht na schietincident op Herengracht in Muiden

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse in de buurt van een café, boven de stad cirkelt een politiehelikopter.

Volgens de politie zijn de verdachten weggerend. Het zou gaan om een man met een getinte huidskleur en met tattoos in zijn gezicht. Ook twee andere mannen gingen ervandoor. Zij hebben een donkere huidskleur en dreadlocks.

De Herengracht in het Noord-Hollandse stadje is een drukke straat langs de sluis, met drukbezochte terrassen en horeca. Een politiewoordvoerster kan nog niet meer kwijt over het incident.

