Verdachte opgepakt na schietincident op drukke Herengracht in Muiden

In Muiden werd donderdag geschoten, meldt de politie. Ⓒ vln nieuws

MUIDEN - Een verdachte is aangehouden voor een schietincident op de Herengracht in Muiden donderdagavond. De politie is nog op zoek naar twee andere betrokkenen. Bij het incident raakte rond 18.00 uur een persoon gewond.