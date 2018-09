Mariah Carey geëerd in Hollywood

Mariahs muziekproducent L.A. Reid was aanwezig en ook regisseur Lee Daniels was van de partij.

Daniels en Mariah hebben samengewerkt voor de films Precious uit 2009 en Tennessee uit 2008. De regisseur heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd; Mariah heeft een gastrol in het tweede seizoen van zijn serie Empire.

Mariah hield het niet droog op de Walk of Fame. "Jullie maken me aan het huilen, daarom houd ik mijn zonnebril op", zei ze tegen de aanwezige fans. "Maar ik kan jullie niet genoeg bedanken. Dit is een gigantische eer."