De Jonge: vaccineren kan leiden tot minder testcapaciteit

Dat erkende minister De Jonge (Volksgezondheid) tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Omdat er nog geen extra GGD-personeel beschikbaar is, zou het kunnen dat ’een deel van het personeel’ dat nu coronatests afneemt tijdelijk vaccinaties gaat toedienen. Mogelijk worden ook ’een of twee teststraten’ tijdelijk een vaccinatielocatie. Dat kan leiden tot een iets kleinere testcapaciteit.

Behalve Heerma (CDA), Marijnissen (SP) en Klaver (GL) had ook PvdA-voorman Asscher zijn zorgen daarover geuit. „Laten we nou niet dezelfde fout maken als in de zomer met het bron- en contactonderzoek.” Hij verwees daarbij naar het afschalen van GGD-personeel dat besmettingen herleidt en contcten waarschuwt. Binnen de kortste keren kon de GGD het onderzoek niet meer aan, terwijl het aantal besmettingen te overzien was.

„Van de gekke”, vond Klaver. „Ik schrik hiervan, en ik ben niet de enige”, zei Marijnissen van de SP. Ook zij wees op de personeelsproblemen met het bron- en contactonderzoek.

De Jonge benadrukt dat er nu voldoende testcapaciteit is en dat de GGD’s in het vaccineren bijstand kunnen krijgen van bedrijfsartsen en defensie. Ook wordt extra personeel door de GGD’s opgeleid. „Het mag niet aan de personele voorzieningen liggen.”

De CDA-bewindsman kan niet zeggen hoeveel extra mensen er worden opgeleid, en of het opleiden al is begonnen. In de Kamer leeft de vrees dat voorbereidingen voor grootscheeps vaccineren te laat op gang komen.