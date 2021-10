Biden kiest ’Sovjet-bazin’ die geldsysteem ’radicaal wil veranderen’

Het nieuws dat Saule Omarova, hoogleraar Recht aan de Cornell University, een belangrijke rol krijgt in Amerika houdt al dagen de kranten bezig. Het Witte Huis noemt haar „een van de toonaangevende academische experts van dit land op het gebied van regulering van systematische risico’s en structuurtrends op financiële markten.” Anderen zien een soort postcommunistisch gevaar.

Republikeinen stellen dat ze „radicaal de basale architectuur en het gebruik van moderne financiële stelsel wil hervormen”. Ook minister van Financiën Janet Yellen zou volgens de Wall Street Journal niet erg blij zijn geweest.

’Niet langer speciaal’

Begin dit jaar schreef Omarova nog in een rapport dat ze de rol van private banken volledig wil veranderen. Zo zou „bankieren as we know it” verdwijnen. „Banken zullen niet langer speciaal zijn.” In plaats daarvan zouden centrale banken meer macht krijgen.

Pat Toomey, lid van het Bankencomité van de Senaat, heeft ’serieuze bedenkingen bij haar nominatie’. „Mevrouw Omarova heeft opgeroepen dat ze de structuur van het financiële stelsel volledig wil veranderen, banken wil nationaliseren, en het uitdelen van krediet aan de Federal Reserve (de Fed, de centrale bank, red.) wil overlaten”, aldus Toomey.

De Republikein Toomey spreekt van „extreme linkse ideeën”, zijn partijgenoot Ted Cruz van een „radicale dreiging.” De Wall Street Journal merkt in een hoofdredactioneel commentaar op dat „haar radicale ideeën zelfs Bernie Sanders laten verbleken.” Anderen zijn blij. Democrate Elizabeth Warren ziet „geweldig nieuws.”

Sovjet-Unie

In het verleden heeft Omarova, die in Kazachstan is geboren en ook in de Sovjet-Unie haar opleiding volgde, het communistische model verdedigd. In 2019 schreef ze op Twitter dat in de „oude USSR” geen verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen bestond. Toen daar kritiek op kwam, schreef ze: „Ik heb nooit gezegd dat vrouwen en mannen absoluut gelijk werden behandeld in ieder aspect van het Sovjetleven, maar het salaris van mensen werd vastgesteld (door de staat) zonder naar geslacht te kijken. Vrouwen kregen erg genereuze ouderschapsvoordelen. Dat is nog steeds een utopie in onze samenleving!”

De nominatie van Omarova past om meerdere redenen in een bredere ontwikkeling. Allereerst is ze helemaal tegen cryptomunten – wat aansluit bij wat een hoge ambtenaar, Gary Gensler, laatst zei over „een markt vol fraude, oplichting en misbruik” en andere signalen van topambtenaren over cryptomunten. Het duurde lang voordat overheidsinstanties wakker zijn geworden, „maar nu is het net een bulldozer”, zegt hoogleraar financiële markten Jim Angel van Georgetown University. „Het is traag, stabiel en het vermorzelt alles op zijn weg.” Een waarschuwing voor crypto.

President Joe Biden zet met de onorthodoxe aanstelling volgens veel commentatoren een stap naar een totale ommezwaai. Ⓒ ANP / HH

Ook Omarova’s ideeën over centrale banken zijn een teken aan de wand.

Wereldwijd zijn centrale bankiers bezig met het voorbereiden van een volledig nieuw financieel systeem, genaamd Central Bank Digital Currency (CBDC). Dat is een soort basisinkomen dat rechtstreeks van de centrale bank komt, in digitale munt en vermoedelijk op basis van blockchain, maar juist met een centrale structuur, in tegenstelling tot decentrale cryptomunten zoals Bitcoin.

’Programmeerbaar’

Dat ’nieuwe geld’ is sneller, goedkoper en veiliger, maar ook ’programmeerbaar’, zei directeur van de Bank of England Tom Mutton deze zomer. Degene die het uitgeeft, zoals de staat, zou mede kunnen bepalen waar de ontvanger het geld aan besteed. Zo kunnen kinderen zakgeld krijgen waarmee ze geen snoep kunnen kopen. En volwassenen kunnen bijvoorbeeld alleen toegang krijgen tot voedsel of essentiële zaken.

Ook kan worden bepaald wanneer het geld wordt toegekend, en wanneer niet.

„Er kan een soort sociaal voordelige uitkomst mogelijk zijn. Zo kan activiteit die als sociaal schadelijk wordt gezien, worden voorkomen”, zei Mutton, die tegelijkertijd wel toegaf dat het ook een „beknotting van de vrijheid van mensen” kan zijn en daarom een politieke keuze, die door de ministers moet worden gemaakt.

Het feit dat de Bank of England de regering opriep om daar een beslissing over te maken, zorgde voor veel kritiek in Open Source- en cryptokringen. „Zij zien puur en alleen een verdere controle over de keuzes die individuen maken, en hoe ze hun geld uitgeven”, zei blockchain-analist Naomi Brockwell in een discussie van forum Coindesk. „Dit betekent dat de overheid kan bepalen hoe je geld uitgeeft, maar ook wanneer geld vervalt”, zegt ondernemer Jennifer Sanasie. „Bovendien heeft de overheid inzicht in alle transacties die worden gedaan. Dit is heel eng.”

Die kritiek is niet nieuw. Washington Post-journalist en -columnist Charles Lane schreef eerder: „We willen geen systeem creëren waar overheden in real time toegang krijgen tot gedetailleerde informatie over iedere transactie die burgers mogelijk uitvoeren. Voor de Chinese overheid, is dat geen vraagstuk. Peking lijkt CBDC als een grote stap te zien naar het compleet maken van volledige, digitaal gedreven sociale surveillance en controle. Voor vrije landen zoals de Verenigde Staten zou de afweging anders kunnen uitpakken.”

Niet alleen de centrale banken in China en Amerika, maar ook de Europese Central Bank (ECB) experimenteert nu al met een digitale euro. Die „zorgt ervoor dat burgers in het eurotijdperk kosteloos toegang behouden tot eenvoudige, universeel geaccepteerde, veilige en vertrouwde manieren van betaling”, meldt het instituut op de eigen website. De digitale euro is „een elektronische vorm van geldafgifte door de ECB en de nationale centrale banken en beschikbaar voor alle burgers en bedrijven.” Het systeem wordt in principe naast het normale geldsysteem ingevoerd.