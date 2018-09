Vrouw draagt 60 jaar foetus in buik

Artsen deden de bijzondere ontdekking toen ze een röntgenfoto maakten van Meléndez nadat ze was gevallen. Eerst dachten ze een tumor te zien, maar een tweede foto wees uit dat het om een verkalkte foetus ging, die lang geleden in haar buik was overleden.

De vrouw was geschokt. Ze had altijd in de veronderstelling geleefd dat zij en haar man, die afgelopen januari op 91-jarige leeftijd overleed, geen kinderen konden krijgen.

In eerste instantie wilden de artsen de foetus operatief verwijderen, maar ze bedachten zich omdat een operatie bij de hoogbejaarde te veel risico zou opleveren. Voor Meléndez betekent de 'bobbel' die zij voelt een herinnering aan de droom die haar man en zij ooit hadden om samen een kind op de wereld te zetten.