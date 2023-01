Premium Het beste van De Telegraaf

Siciliaan (60) na klopjacht van dertig jaar gearresteerd Bruut geweld, vrouwen en dure spullen: zo leefde de beruchte maffiabaas Messina Denaro

Door Maarten van Aalderen

Matteo Messina Denaro was de laatste grote maffiabaas van de oude Cosa Nostra die nog voortvluchtig was. Ⓒ ANP/HH

Rome - Na dertig jaar zoeken heeft de Italiaanse politie de beruchte maffiabaas Matteo Messina Denaro gearresteerd. Daarmee is de absolute en onbetwiste nummer 1 van gezochte maffiosi eindelijk te grazen genomen. De 60-jarige Siciliaan werd maandagochtend door een groep carabinieri gearresteerd in een privékliniek in het centrum van Palermo. Hij werd sinds de zomer van 1993 door de politie gezocht.