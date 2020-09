Wandelaar vindt ’lijk’ in bosjes in Eindhoven

„Laat op de ochtend kwam de melding van een wandelaar, die iets in de bosjes had zien liggen, wat leek op een ingepakt lichaam. De wandelaar was behoorlijk geschrokken”, zo laat agent Rob van Duin weten op Instagram.

Als de politie ter plaatse is, wordt de vindplek voorzichtig benaderd. „In het ergste geval hadden we een ernstig misdrijf en dus een plaats delict.”

Maar al snel blijkt het te gaan om een pop die gewikkeld is in een wit laken waar met rode verf op getekend is. „Wij snapten dat de melder behoorlijk geschrokken was, want verscholen in de bosjes was het niet goed te zien. Mogelijk een item van een spookspeurtocht of het idee van een persoon met rare gedachten.”

De politie heeft de pop meegenomen.