AMSTERDAM - De vergunningskosten om te mogen bouwen of verbouwen lopen per gemeente enorm uiteen. In een tiental gemeenten zijn deze leges zelfs twee tot 2,5 keer duurder dan het landelijk gemiddelde. „Niet acceptabel en niet uit te leggen aan de burger”, briest Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis, die eist dat Den Haag ingrijpt.