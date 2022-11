Kroatisch stel tijdens trip naar Rotterdam spoorloos verdwenen: ’Niets meer gehoord’

Kroatische media schrijven erover en ook familie van de twee vraagt op sociale media aandacht voor de mysterieuze verdwijning. De politie van Rotterdam kon maandagmiddag niet aangeven of de vermissing bekend is. Het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een opsporingsbericht online geplaatst.

Tina Smoljo en Tonino Raic verdwenen nadat ze ruim een week geleden met de auto naar Nederland waren vertrokken. Hun families hebben sinds vorige week maandag niets meer van hen vernomen. Volgens het medium Vecernji zouden de twee, die een relatie met elkaar hebben, naar Rotterdam gaan. Daar had Raic naar verluidt een baan geaccepteerd. Het is niet bekend wat voor baan en waar. Er zou ook een kennis met hen zijn meegereisd, maar deze persoon is opmerkelijk genoeg – nog – niet als vermist opgegeven. Raic heeft ook zijn hond mee op reis genomen, het dier is eveneens spoorloos.

Whatsappje

„De enige betrouwbare informatie is dat ze de Sloveense grens zijn overgestoken naar Oostenrijk”, zegt een familielid tegen het medium. „Die maandag om 5.26 uur ontvingen we het laatste WhatsAppbericht dat ze zouden bellen met een nieuw nummer zodra ze de kaart zouden vervangen. We hebben niets meer gehoord.” Hij smeekt iedereen die mogelijk informatie heeft over het vermiste jonge stel, contact op te nemen met de politie.

De 22-jarige Smoljo heeft donker lang haar en is 1.65 meter lang. Haar vriend, die bruin haar en bruine ogen heeft, is tussen de 1.75 en 1.80 meter. Op het moment dat de twintigers in het niets lijken te zijn verdwenen, droeg hij een zwarte joggingbroek en een zwart met rood T-shirt. Het stel is vertrokken in een zwarte BMW.