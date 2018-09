Leuke bezienswaardigheden in Boedapest

1. Het Museum van de Terreur

Hongarije kent een bloederige geschiedenis, waarvan de meest recente gebeurtenissen die van de nazi’s en de communisten tijdens de twintigste eeuw waren. In het Terror Háza Múzeum, of het Museum van de Terreur, kun je alles vinden over deze gruweldaden. Zo zijn in de kelder van het gebouw nog steeds de cellen en martelkamers te zien.

2. De Millennium Metro

Vele duizenden toeristen zien deze fascinerende bezienswaardigheid over het hoofd, namelijk de Millennium Metro of Lijn 1. In 1896 werd de ondergrondse metro opnieuw aangelegd, vawege het duizendjarig bestaan van Hongarije. Het is na die van Londen de oudste metro ter wereld en de prachtig gedecoreerde ondergrondse stations zijn in de 21e eeuw nog altijd even prachtig.

3. De Vajdahunyadburcht

Het kasteel, de Vajdahunyadburcht, welke rond 1900 werd gebouwd voor het duizendjarig bestaan van Hongarije, is te vinden op een eiland in de stadsvijver. Alle belangrijke Hongaarse bouwstijlen zijn erin verwerkt, evenals gekopieerde elementen van historische burchten uit andere streken van het land.

4. De Burcht van Boeda

Een cultureel en historisch gebouw in Boedapest is de Burcht van Boeda. Deze werd hier aanvankelijk gebouwd in de dertiende eeuw om de inwoners van de stad te beschermen tegen Mongoolse aanvallen. Door de tijd heen is hij talloze keren in een nieuwe stijl herbouwd. Niet alleen de burcht, maar ook de kronkelende middeleeuwse steegjes met pittoreske huisjes ten noorden van het kasteel zeker een kijkje waard.

5. De Széchenyibaden

De Széchenyibaden bestaan uit zwembaden, sauna’s en stoombaden die rond twee warmwaterbronnen midden in het stadspark van Boedapest zijn aangelegd. De opvallend geel geverfde en in neobarokke stijl gegoten badhuizen vormen niet alleen een grote toeristische attractie, maar ook het grootste medicinale kuuroord van heel Europa.

6. De Grote Markthal

Aan het einde van de negentiende eeuw vond burgemeester Karl Kamermayer, dat de stad over een grote en sierlijke overdekte markt moest beschikken. Vandaag de dag kun je nog altijd een kijkje nemen in deze tienduizend vierkante meter grote en met neogotisch glas- en staalwerk overdekte markt. Geniet hier bijvoorbeeld eens van de lángos, overheerlijke gefrituurde Hongaarse broodjes.

7. Het Hongaars parlementsgebouw

Het Hongaars parlementsgebouw is een bezienswaardigheid waar je als bezoeker van Boedapest niet omheen kunt. Honderd jaar geleden verees dut monumentale gebouw aan de rechteroever van de Donoa. De prachtige gotische torens, de ontzettend indrukwekkende koepel en vooral de enorme omvang maken het tot de grootste blikvanger van de hele stad. Binnen zijn onder andere de Hongaarse kroonjuwelen te bekijken.

8. De Citadella

Hongarije kent een lange historie van overheersing door andere landen. Een goed voorbeeld is de Citadella, een groot fort bovenop de Gellértberg, dat in 1854 door de Oostenrijkers gebouwd werd om de Hongaren onder de duim te houden. Een eeuw later maakten ook de Russen er dankbaar gebruik van door vanaf hier met hun tanks de stad te beschieten. Tegenwoordig gaat het er vredelievender aan toe met enkel fotograferende toeristen.

9. De koffiehuizen van Boedapest

De koffiehuizen van Hongarije behoren tot de beste van Europa en dat is niet zo verwonderlijk. Het door de Turken veroverde Boedapest was namelijk de eerste die zijn intrede deed met koffie in Europa. Neem ‘s ochtends plaats in een gezellig koffiehuis, bestel een bakje koffie met overheerlijke Hongaarse cake en geniet.

10. De Andrássyboulevard

Een absolute aanrader is een wandeltocht langs de Andrássyboulevar. Aan deze negentiende-eeuwse boulevard vind je namelijk het ene na het andere stijlvolle gebouw. Zo staan hier behalve de Hongaarse Opera ook talloze musea in neorenaissancestijl. Het Heldenplein vind je aan het einde van de boulevard, vol met standbeelden van belangrijke figuren uit de Hongaarse geschiedenis.

Bron: Alletoptienlijstjes.nl

Lees ook: