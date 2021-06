Boete voor fataal ongeluk meisje (4) in kinderopvang Steenwijk

Op de eerste dag van de lockdown op scholen en kinderopvangcentra op 16 maart 2020 had Kindcentrum Bernhard in Steenwijk, onderdeel van de stichting Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete, slechts enkele kinderen over de vloer. Een 4-jarig meisje speelde op de gang verstoppertje maar kwam onder een branddeur terecht. Later die dag bezweek ze aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

De branddeuren, elk 49 kilo zwaar, stonden al weken tegen de muur in de gang om teruggeplaatst te worden. Alleen al vanwege de brandveiligheid hadden ze zo snel mogelijk teruggeplaatst moeten worden, zo vindt de rechtbank. Ze stonden in een omgeving waar veel kinderen komen die klauteren, klimmen en ontdekken. „Het potentiële gevaar van die deuren blijkt ook uit verklaringen van medewerkers die vooraf deze onveilige situatie aangekaart hadden”, aldus de voorzitter. De stichting deed echter niets om dit voorzienbare gevaar weg te nemen en daarin is ze nalatig geweest.

Een boete doet niets tegen het onbeschrijflijke leed dat onder meer de ouders is toegedaan. Maar het is een waarschuwing ook voor andere stichtingen en instellingen dat aan de veiligheid van kinderen altijd de hoogste prioriteit gegeven moet worden, aldus de rechtbank.

Tegen de kinderopvang was een boete van 25.000 euro geëist. De rechtbank komt iets lager uit omdat de stichting verder de veiligheid wel op orde heeft.