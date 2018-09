Bungie vervangt acteur voor Destiny

”We wilden graag dat Nolan North’s versie van Ghost je wakker maakt aan het begin van het avontuur op level 1 en je de hele weg volgt naar level 40 [het maximum level in The Taken King],” aldus creative director Luke Smith.

Sinds de bèta van Destiny is er al zware kritiek op het werk dat Dinklage geleverd heeft voor de game. Dialogen werden aangepast en bewerkt, maar nu heeft Bungie dus besloten om alles te vervangen.

Destiny is sinds de lancering in september 2014 al meer dan 20 miljard uur gespeeld door de 20 miljoen geregistreerde gebruikers. Dat betekent dat elke speler gemiddeld 100 uur met de game aan de slag is gegaan.