Manneken Pis misschien wel nep

Zeker is dat het bronzen beeldje in 1619 in opdracht van het stadsbestuur door Hiëronymus Duquesnoy werd gemaakt. Tijdens zijn al lange leven werd het beeldje meerdere malen gestolen, de laatste keer in 1965. Een jaar later werd het mannetje in twee stukken teruggevonden in het kanaal tussen Brussel en Charleroi. Dit beeldje, dat in het Brussels stadsmuseum staat, wordt onderzocht omdat niet 100 procent zeker is dat het gaat om het originele Duquesnoy-beeldje. Het gaat dus niet om het standbeeldje waar dagelijks busladingen toeristen langskomen en foto's maken; dat is namelijk een kopie.

„We willen weten of de onderkant van het beeldje wel klopt met de bovenkant”, vertelde onderzoekster Amandine Crabbé. De eerste fase van het onderzoek is afgerond. Met een zogeheten X-straalfluorescentiespectroscoop, een soort röntgen, is de chemische samenstelling van het beeldje vastgelegd. Alle data worden nu verwerkt en geanalyseerd. Na de zomer komen de eerste resultaten naar buiten. Crabbé wilde ook nog niets kwijt.

Als dit deel van het onderzoek nog geen uitsluitsel geeft, dan volgt een tweede fase waarbij stalen worden genomen om het brons te analyseren. Zo moet voor altijd de echtheid van het beroemde beeldje vast komen te staan.