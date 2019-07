Belg krijgt 23e keer levenslang rijverbod

De aandacht van de politie was getrokken omdat de man slingerend over de weg reed. De bestuurder bleek met 1 promille alcohol te veel op te hebben en hij had sporen van een pepmiddel in zijn bloed. Hij had de auto van zijn vriendin te leen.

De politierechter veroordeelde de onverbeterlijke automobilist ook tot een gevangenisstraf van 18 maanden en legde hem een boete van 8000 euro op. De auto van zijn vriendin is verbeurd verklaard. Ze stond ook terecht, omdat ze die aan hem had meegegeven hoewel ze wist dat hij een rijverbod had.