Glijmiddel in toilet is het nieuwe dingetje voor thuis

Iedere Nederlander gebruikt iedere dag 33 liter water om het toilet door te spoelen, rekende Trouw uit. Per wc-beurt bijna zes liter. Flush, weg. Omdat een toiletbezoek een ritueel is dat wereldwijd wordt uitgevoerd, belandt dagelijks zo’n 140 miljard water in het riool.

Daar kunnen we iets aan doen. In het tijdschrift Nature Sustainability schrijven wetenschappers van de Penn State University in de Verenigde Staten over hun laatste uitvinding.

Zij willen dat iedere woning een superglibberige toiletpot krijgt. Mensen moeten twee spuitbussen gebruiken en daarmee de toiletpot bespuiten; eerst de ene, daarna de andere. Dat spul maakt de pot zo glad, dat er 500 spoelbeurten lang niets blijft kleven. Geen papier, geen uitwerpselen.

Dat bespaart water, want omdat alles eenvoudig naar beneden glibbert, hebben we nog slechts drie liter water nodig in plaats van zes. Na 500 spoelbeurten – u kunt rekenen per dag – moet een nieuw laagje glijmiddel worden aangebracht.