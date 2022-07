Google ontslaat medewerker die stelt dat Google-chatprogramma zelfbewust is

Blake Lemoine is ontslagen omdat hij de regels over de beveiliging van bedrijfsinformatie overtrad met deze uitspraken. „Het is betreurenswaardig dat Blake, ondanks langdurige betrokkenheid bij dit onderwerp, er nog steeds voor kiest om aanhoudend het werkgelegenheids- en gegevensbeveiligingsbeleid te schenden dat noodzakelijk is voor de bescherming van productinformatie”, vertelde een woordvoerder van Google aan persbureau Reuters.

Het programma, LaMDA, gebruikt grote hoeveelheden data van gebruikers om ’menselijke’ antwoorden te genereren op verzoeken van gebruikers. Tegen de Washington Post stelde Lemoine dat het programma een persoon is met zelfbewustzijn, nadat hij had getest of het kon discrimineren en haatzaaien.

In april stuurde hij een document naar de top van Google getiteld ’Is LaMDA zelfbewust?’. In het document zaten gesprekken die hij met het algoritme had gevoerd. De claim maakte hem binnen korte tijd beroemd binnen zijn vakgebied, schrijft het FD.

Lemoine wil sinds zijn ontslag een eigen bedrijf starten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij heeft zeven jaar bij Google gewerkt.