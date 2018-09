Brand in cel tbs-kliniek Groningen

In een cel in de Van Mesdagkliniek in de stad Groningen, waar ongeveer 260 mannelijke tbs-patiënten verblijven, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag korte tijd brand gewoed. Medewerkers van het forensisch psychiatrisch centrum waren er snel bij en ontruimden de omgeving. Een klein aantal gevangenen moest hun cel uit. Zij werden elders in het complex opgevangen. Dat heeft de brandweer Groningen laten weten.