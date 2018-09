Boko Haram ontvoert tientallen Kameroeners

De fundamentalistische Boko Haram komt oorspronkelijk uit Nigeria, maar is de laatste tijd ook actief in buurlanden, waaronder Kameroen. In juli pleegden strijders een reeks zelfmoordaanslagen in Kameroen. Het regeringsleger strijdt met Nigeria, Tsjaad, Niger en Benin tegen de radicale moslims.

