VVD-leden geven alsnog groen licht voor asieldwangwet

Parlementair verslaggever Inge Lengton is aanwezig en tweet live mee bij het congres. Lees haar updates onderaan dit bericht

De VVD-achterban sprak zich uit tijdens het najaarscongres in Rotterdam. Een motie die opriep om de dwangwet te omarmen kreeg een ruime meerderheid: 77 procent van de stemmen.

Verhit

De aanloop daar naar het congres was verhit. Recent gooide de Tweede Kamerfractie van de VVD de kont tegen de krib. Onvrede was er dat de dwangwet niet was verknoopt met het beperken van de instroom van asielzoekers.

Bekijk ook: Asieldeal over rug van burger

In crisisachtige sfeer vergaderde de VVD-fractie erover met VVD-leider Rutte. Tijdens een volgens fractieleider Sophie Hermans ‘pittig gesprek’ beloofde Rutte alsnog aan de slag te gaan met het beperken van de instroom. Dat was afdoende voor de bokkende VVD-fractie.