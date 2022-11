VVD-top wacht stevige asieldiscussie tijdens congres

Parlementair verslaggever Inge Lengton is aanwezig en tweet live mee bij het congres. Lees haar updates onderaan dit bericht.

De VVD-top zal koste wat kost willen voorkomen dat dit congres net zo uit de hand loopt als dat van juni, toen na een verhit debat een nipte meerderheid van de leden het stikstofbeleid van hun eigen VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) van tafel veegde.

’VVD-opstand’

Die ’VVD-opstand’ was nieuw voor de liberalen en kwam voor de VVD-top dan ook als een complete verrassing. Een paar maanden later kozen leden niet bestuursfavoriet Onno Hoes, maar uitdager Eric Wetzels tot partijvoorzitter. Wetzels wil de leden een duidelijkere stem geven, en vindt dat de partij te veel een applausmachine is geworden voor Rutte en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sophie Hermans. De geest lijkt uit de fles.

De discussie over de asielcrisis op het congres kan tot verdere tweespalt bij de liberalen leiden. Maatregelen om die crisis te bezweren, zorgen al maanden voor onrust en onvrede in zowel de Kamerfractie als bij de leden. De uitkomst van het congres kan ook tot verstoorde verhoudingen in de coalitie leiden. Zo zijn D66 en ChristenUnie voorstanders van een ruimhartige asielopvang.

In een poging de overvolle asielzoekerscentra (azc’s) te ontlasten, werd eind augustus een asieldeal gesloten. Een van de maatregelen daaruit is een tijdelijke nareisstop. Achtergebleven gezinsleden van een statushouder (voormalige asielzoeker die in Nederland mag blijven) mogen pas naar Nederland komen als de statushouder een woning heeft. Veel rechtse VVD-leden vonden (en vinden) die maatregel veel te slap en willen een (tijdelijke) asielstop. Daar liggen moties voor op tafel.

Bekijk ook: Asieldeal over rug van burger

De VVD’ers die voor een strengere asielaanpak pleiten, lijken veruit in de meerderheid. Het is voor hen onverteerbaar dat gemeenten worden gedwongen tot de opvang van asielzoekers. Die dwang zit wel in de spreidingswet, die regelt dat asielzoekers eerlijk over alle gemeenten worden verdeeld. Als gemeenten blijven weigeren, worden ze gedwongen tot opvang. De wet moet nog bij de Kamer worden ingediend.

De fractie zelf hikt ook tegen het dwangelement aan, maar is er na tussenkomst van Rutte toch mee akkoord gegaan. Daarmee werd een vertrouwenscrisis in de coalitie (vooralsnog) afgewend. Dat kan na zaterdag anders zijn.