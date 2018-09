Politie vindt 32 vaten drugsafval in woonwijk Tilburg

Wat er precies in de vaten zit, is nog onbekend. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is aanwezig om onderzoek te doen en monsters af te nemen.

Ondanks dat er uit metingen van de brandweer blijkt er geen gevaar is voor omwonenden, is de Heubergerstraat afgesloten voor verkeerd. In een naastgelegen garagebox werd tevens per toeval een gestolen aanhangwagen ontdekt.

Tilburg: zojuist vermoedelijk drugsafval gevonden in garagebox aan de Heubergerstraat. Politie doet onderzoek. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) August 4, 2015