Eerder ging het mis met zware criminelen in Leeuwarden

PI Leeuwarden Marwei krijgt vluchtgevaarlijke gangsters. Ⓒ Anne van der Woude

Twee decennia na een mislukt experiment met Extra Beveiligde Afdelingen voor vluchtgevaarlijke gedetineerden, wordt er opnieuw een soortgelijke ’superunit’ geopend. Ditmaal in de gevangenis De Marwei in Leeuwarden. Minister Dekker zegt dat er geleerd is van eerdere fouten.