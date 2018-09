Toeristen mogen koepel Bondsdag niet in

Het is nog niet duidelijk wanneer de toeristische trekpleister weer opengaat. In juli was de koepel ook een tijdje dicht vanwege de hitte. Toen was het 40 graden onder het glas.

Het parlementsgebouw staat van oudsher bekend als de Rijksdag. Tussen 1894 en 1933 vergaderde het Duitse parlement er. In 1933 raakte het zwaar beschadigd bij een brand. De Nederlander Marinus van der Lubbe werd daarvoor geëxecuteerd. Sindsdien stond het lang leeg. Na de Duitse eenwording werd het opgeknapt. Sinds 1999 is de Rijksdag weer in gebruik.