Vrouw overleden bij familiedrama in Den Bosch

DEN BOSCH - De politie in Den Bosch heeft donderdagmiddag een dode vrouw aangetroffen in een woning als gevolg van een steekincident. Rond 14.00 uur meldde een man zich bij het politiebureau op de Vogelstraat in Den Bosch en vertelde dat in zijn woning aan de Marco Polostraat een steekincident had plaatsgevonden.