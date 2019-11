Strijd om financiën Trump naar Hooggerechtshof

Aanklager Cyrus Vance onderzoekt of valsheid in geschrifte is gepleegd bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen: Stormy Daniels en Karen McDougal. Zij zeggen een affaire te hebben gehad met Trump. De advocaten van de president stellen dat Vance ook informatie heeft opgevraagd bij de accountants die niets met zijn onderzoek te maken hebben.

De juristen hebben volgens Amerikaanse media betoogd dat Trump niet alleen onschendbaar is, maar ook gevrijwaard moet blijven van dergelijke onderzoeken. Ze willen ook een vergelijkbare zaak aan het hoogste hof in Washington voorleggen. Die draait om een uitspraak die het Congres toegang geeft tot financiële informatie van de president.