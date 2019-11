Indiaas restaurant krijgt fikse boete voor pinda’s in eten

Een zestienjarig meisje met een notenallergie werd namelijk verzekerd dat er niets schadelijks in haar eten zou zitten, maar dat bleek niet te kloppen. Nadat ze enkele happen van de maaltijd genomen had, begon haar tong te tintelen en op te zwellen. Het begin van een allergische reactie.

De tiener werd overgebracht naar het ziekenhuis, zo meldt Daily Mail. Maar voordat ze met haar ouders het restaurant verliet, werd hun nog snel gevraagd of ze wel even de rekening wilden betalen.

Het eten van het meisje is onderzocht en er bleken inderdaad sporen van pinda’s in te zitten. Ook ander wangedrag in het restaurant kwam boven water. Zo zaten er verkeerde labels op ingrediënten, werd voedsel niet goed gescheiden en ook rammelden de veiligheidsprocedures.

Een woordvoerder laat namens de baas van het restaurant weten dat hij nog steeds verbaasd is dat zijn personeel zo onbeschoft was tegen de familie. „Het shockeert hem nog steeds dat dit gebeurd is. Hij vindt het heel erg dat zijn mensen de familie hebben laten betalen voor hun eten. Hij heeft meteen een onderzoek ingelast.”

De ober die het gezin bediende is ontslagen en de rekening zal worden terugbetaald.