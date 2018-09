Arrestant knaagt vingertoppen eraf

Kenzo Roberts uit Florida werd opgepakt op verdenking van de diefstal van een gloednieuwe Mercedes. Agenten namen hem vervolgens mee zodat ze zijn vingerafdrukken konden afnemen. En dat wilde de arrestant nou juist voorkomen...

Roberts begon in het politiebusje te kauwen aan zijn vingertoppen, zodat zijn vingerafdrukken onherkenbaar zouden worden. Daarmee wilde hij identificatie voorkomen.

Dat was echter tevergeefs, want zijn bizarre actie kon niet voorkomen dat hij alsnog werd geïdentificeerd. Vervolgens bleek dat hij een goede reden had om niet ontdekt te willen worden, want hij heeft veel meer vergrijpen op zijn kerfstok staan. Roberts is vastgezet en wacht achter tralies, vermoedelijk nagelbijtend, zijn proces af.