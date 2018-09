Omstreden executie in Pakistan

Volgens de Pakistaanse wet mogen kinderen onder de achttien niet ter dood worden veroordeeld. De aanklagers menen dat Hussein meerderjarig was toen hij terechtstond voor de moord op een kind. Die moord zou hij hebben bekend nadat hij was gemarteld. Er waren volgens zijn advocaat vingernagels uitgetrokken en sigaretten op hem uitgedrukt. De politie ontkent dat.

Hussain werd in 2004 veroordeeld en dinsdag opgehangen. In juni werd een andere man terechtgesteld die tijdens zijn proces ook minderjarig zou zijn geweest. Hij was veroordeeld voor drievoudige moord.

Pakistan heeft sinds de doodstraf in december weer als straf werd toegestaan zo'n tweehonderd mensen terechtgesteld. De doodstraf werd weer mogelijk gemaakt na de bloedige terroristische aanslag op een school in Peshawar.

Amnesty International sprak van ,,een diep trieste dag'' voor Pakistan en eiste dat het land onmiddellijk de doodstraf weer in de ban doet.