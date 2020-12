President Trump wil vaccin pas later voor hem en Witte Huis-staf

„Mensen die in het Witte Huis werken moeten het vaccin ergens later in het programma krijgen, tenzij er een specifieke noodzaak is. Op mijn verzoek is deze aanpassing gedaan”, reageerde Trump via Twitter op het nieuws in Amerikaanse media dat personeel in het Witte Huis in de komende tien dagen gevaccineerd zou gaan worden.

„Het staat niet gepland dat ik word gevaccineerd, maar ik kijk ernaar uit om dat op een geschikt moment te doen”, voegde Trump eraan toe.

Persbureau Reuters meldde zondagavond dat de Amerikaanse president, vice-president Mike Pence en andere topbestuurders vanaf maandag als een van de eersten het net goedgekeurde coronavaccin van Pfizer en BioNTech toegediend kunnen krijgen. Trump liet echter weten daar nog mee te zullen wachten.

Pence had eerder al gezegd zich te zullen laten vaccineren, zodra die mogelijkheid er is. „Het eerste moment dat het voor iemand in mijn categorie passend is om een vaccin te krijgen, weet dan dat ik en mijn familie niet zullen aarzelen.”

Grote hoeveelheden van het vaccin arriveren maandag op 145 locaties door het land. De eerste doses zijn bestemd voor mensen die werken in de gezondheidszorg en oudere mensen in verpleeghuizen.

Oudere overheidsfunctionarissen worden ook als een van de eersten gevaccineerd, aldus John Ullyot van de Nationale Veiligheidsraad. Dit is volgens het protocol dat ervoor moet zorgen dat de Amerikaanse overheid kan blijven functioneren tijdens een pandemie of een noodsituatie.