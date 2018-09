Kranten: verbijstering over ongeval Alphen

„Wat ging er mis in Alphen?”, vraagt de Volkskrant zich af op de voorpagina, waar een grote foto is ingeruimd voor de enorme ravage die is aangericht. In een verhaal verderop in de krant gaat een expert op gebied van zwaar transport hier op in. Zijn conclusie: „De kraanmachinist lijkt te snel te draaien. Niemand stopte hem.”

Dezelfde deskundige wordt ook op de voorpagina van De Telegraaf aan het woord gelaten. Volgens expert Richard Krabbendam is men „ontzettend onprofessioneel en belachelijk amateuristisch” te werk gegaan. Als voorbeeld noemt hij het hijsen van het brugdeel van de ene naar het andere kant van het ponton. „Daar kan een hydraulische kraan simpelweg niet tegen. Een kind weet dat zo'n platform dan gaat wankelen.”

'Heldhaftig optreden'

Het AD komt met een reconstructie en concludeert dat er de hele dag al problemen zijn bij de klus. Verder heeft de krant veel aandacht voor het „heldhaftige optreden” van winkelmedewerker Joey die levens heeft gered. Bij het horen van een knal stuurt hij iedereen zijn winkel uit. Kort daarna wordt alles verpletterd. Joey zegt dat hij al een angstig voorgevoel had bij de aanblik van die enorme kranen op het water. Het was te krap naar zijn idee. Eerder op de dag zei hij tegen de eigenaresse van het winkelpand dat hij het „voor geen meter vertrouwde”. „Als die kranen omvallen, liggen wij er allemaal onder”, schetst hij in het AD.

Dagblad Trouw brengt op de voorpagina een foto van de imposante bouwkraan die is omgevallen. Verder een sfeerreportage over de ontzetting bij omwonenden. Daarin vergelijkt een winkelier de plaats van het ongeluk met een „oorlogsgebied”. Desondanks ging hij na de klap snel naar de plek des onheils om te helpen. Hij trok mensen weg die naar zijn zeggen „rare dwang” hadden om hun huizen weer in te gaan. „Binnen vijf minuten was de politie er. Die namen het snel over.”