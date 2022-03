Politie houdt Belg aan die voor 10.000 euro aan zonnebrillen bij zich heeft

De Belg werd tijdens een politiecontrole in Roosendaal aan de kant gezet. Hij vertelde de politie dat hij boodschappen had gedaan in Roosendaal en dat hij van mooie brillen houdt. Dertien in totaal had hij er bij zich, voor een totaal bedrag van ongeveer 10.000 euro.

Verder lagen er enkele honderden euro’s contant geld in zijn auto. De Belg werd opgepakt voor heling, omdat de politie vermoedt dat hij de brillen gestolen heeft om ze door te verkopen.

De man beweerde de zonnebrillen pas te hebben gekocht, maar kon geen enkel bonnetjes laten zien. In afwachting van verder onderzoek werden de brillen en het geld in beslag genomen.