Ook Rusland zou gecrashte F-35 willen bergen Onderwaterrace naar Brits vliegtuigwrak

Hoe de Britse F-35B precies heeft kunnen crashen, is nog onderwerp van onderzoek. Ⓒ EPA

LONDEN - Er ligt een schat op de bodem van de Middellandse Zee. Alleen gaat het in dit geval niet om goud of edelstenen maar om geheime techniek: het is het wrak van een Britse F-35B die deze week neerstortte in de Mediterranée. Ook Rusland zou het gecrashte jachtvliegtuig willen bergen.