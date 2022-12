Premium Het beste van De Telegraaf

Doorzeefd met scherven, verminkt door kogels Gewonde Oekraïense soldaten over hel van Bachmoet: ’Levens worden gewoon weggegooid’

Ivan werd aan zijn hele linkerzijde doorzeefde door scherven van een inslag enkele meters van zijn loopgraaf. Ⓒ Foto De Telegraaf

Vinnytsja - Nergens in Oekraïne wordt zo bloedig gevochten als rond Bachmoet, de stad in de Donbas die ook wel een ’gehaktmolen’ wordt genoemd. Al drie maanden herstelt de soldaat Ivan Vojedilov van zware verwondingen die hij daar opliep. „De Russen willen gewoon een stadje of dorpje veroveren, na de verliezen bij Charkov en Cherson.”