Windmolens vlak bij huizen: Amsterdammers ziedend over gebrek aan inspraak

De presentatie door Van Doorninck in de gemeenteraad donderdag van een rapportage waaraan bewoners zouden hebben meegewerkt, is de spreekwoordelijke druppel geweest. Het weglopen van bewoners uit de diverse klankbordgroepen betekent een dreun voor de GL-politica.

„Deelname aan een proces waarin niet wordt geluisterd naar de inbreng van deelnemers, en waar bovendien de resultaten gepresenteerd worden als ware deze breed gedragen door de deelnemers, is onjuist en onacceptabel”, stelt de brief die door 41 bewoners is ondertekend.

Aan de Amsterdammers werd in april vorig jaar via de gemeenteraad beloofd dat zij inspraak zouden krijgen over de criteria, ten aanzien van gezondheid, natuur en ruimtelijke voorkeuren, waaraan de windturbineplannen zouden voldoen. In het tussenrapport Signalen uit de stad, dat Van Doorninck deze week presenteerde als ’inspraak’, zijn echter geen criteria terug te vinden.

De Amsterdamse GL-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) presenteerde deze week het tussenrapport ’Signalen uit de stad’. Ⓒ Richard Mouw

Laconiek

„Hoe kan een gemeentelijk bestuur zo laconiek omgaan met de gezondheid van zijn bewoners”, klaagt Harry de Groot, die namens de woonarken Buikslotermeerdijk participeerde. „Het permanent creëren van alternatieve feiten is wat mij het meeste stoort”, stelt Naut Kusters van de organisatie Windalarm. „Het frustreert het publieke debat en leidt tot suboptimale, dure besluiten.”

Anderen nemen het de Stopera kwalijk dat het hele ’inspraakproces’ éénrichtingsverkeer is geweest. „Ik heb de reflectiefase ervaren als een farce. De klankbordgroep bleek niet bedoeld om input op te halen bij ons”, verklaart Corina Stins uit Gein. Marnix Kerkhoff van buurtvereniging Zonneplein: „Er is totaal geen reflectie om de buurt leefbaar te kunnen houden. Alleen maar doordrammen met behulp van consultants die namens de gemeente praten.”

Van Doorninck wil met een plan-MER alsnog de verschillende zoekgebieden voor de windturbines met elkaar vergelijken. Critici in de raad menen echter dat de Stopera moet wachten tot nieuwe landelijke geluids- en afstandsnormen voor windmolens bekend zijn in 2023.

’Heel zorgelijk’

Coalitiepartij D66 was donderdag al uiterst kritisch over het functioneren van de wethouder. Raadslid Bart Vink was zeer geïrriteerd dat hij belangrijke documenten voor het windmolendebat pas op de valreep had ontvangen, en hij was niet te spreken over het feit dat de wethouder nieuws over haar MER-plan had opgestuurd naar het Parool en niet eerst aan de gemeenteraad. Dat was tegen het zere been van Vink. Hij is bovendien teleurgesteld dat bewoners nu afhaken.

„Verduurzaming van onze stad is hard nodig. Maar niet met onaanvaardbare schade voor de gezondheid van Amsterdammers of de natuur. Kritisch en constructief meedenken door Amsterdammers, andere deskundigen én de gemeenteraad is dan ook essentieel”, zegt raadslid Vink. „Dat Amsterdammers nu afhaken, is dan ook heel zorgelijk. De tijd is kort, maar dit draagvlak moet worden hersteld.”