NS behoudt monopolie op het spoor

Een groot deel van de Kamer wil vanwege de coronacrisis nog meer zekerheid aan het staatsbedrijf bieden door de nieuwe concessie tien jaar of langer te laten duren. Op dit punt deed Van Veldhoven in een debat nog geen toezegging met het oog op de onderhandelingen. Wel wil ze halverwege de periode een tussenevaluatie laten plaatsvinden.

Andere vervoerders onder wie Arriva, Transdev en Keolis vechten al jaren tegen de dominante positie van de NS op het zogeheten hoofdrailnet. De bedrijven stappen naar de rechter omdat ze vinden dat de D66-staatssecretaris in strijd zou handelen met Europese regelgeving.

Valleilijn

De Kamer is nog verdeeld over het decentraliseren van regionale trajecten en hoe om te gaan met internationale verbindingen. De mislukte aanbesteding voor de Valleilijn werd door meerdere politici aangegrepen om extra kritisch te zijn over toekomstige nieuwe privatiseringen. Vanwege de coronacrisis durven bedrijven het niet aan om zich in te schrijven voor de lijn tussen Ede-Wageningen en Amersfoort. Voor reizigers is er niets aan de hand. Door een noodconcessie kan Connexxion langer blijven rijden op het traject.

Regeringspartij VVD wil juist meer ruimte voor andere vervoerders. De weg naar een definitieve gunning is nog lang. Uiterlijk in 2023 komt er definitieve zekerheid over de toekomst van het spoor.