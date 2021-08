Dna-spoor Taghi op kogelhuls

Binnenland

Dood aangetroffen man Breedenbroek is 62-jarige uit Turkije

De man die vrijdag 6 augustus dood werd aangetroffen in het Gelderse Breedenbroek, is een 62-jarige man uit Turkije. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Zijn familie is geïnformeerd over het overlijden en het lichaam van de man is vrijgegeven.