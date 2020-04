LIVE | Eerste tien patiënten hebben bloedplasma gekregen

In het Erasmus MC in Rotterdam zijn, in samenwerking met vijftien andere centra in Nederland, de eerste tien patiënten behandeld in de zogeheten ConCoViD studie. In dit onderzoek wordt bloedplasma gegeven aan coronapatiënten. Het plasma is afkomstig van donoren die genezen zijn van Covid-19 en virusdodende antistoffen hebben aangemaakt in hun bloed.

Dit wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen of toediening van plasma met antistoffen het ziekteverloop gunstig kan beïnvloeden. Het onderzoek is een samenwerking met bloedbank Sanquin en zal in totaal 426 patiënten omvatten.

Wie besmet raakt met het coronavirus bouwt meestal antistoffen op die terechtkomen in het bloedplasma. De antistoffen van genezen coronapatiënten kunnen zieke patiënten mogelijk helpen sneller het virus uit te schakelen, door het toedienen van bloedplasma. Uit een recente studie van het Erasmus MC blijkt dat apen inderdaad dit soort beschermende antistoffen maken.

De analyse van het plasma van de eerste 30 donoren laat zien dat de meerderheid van hen twee weken na het einde van de ziekte deze antistoffen aanmaakt.

Sinds de roep om donoren, in maart, hebben zich al ruim 3000 mensen aangemeld. Behalve het Erasmus MC zijn deze week ook de eerste andere ziekenhuizen (Maasstad Ziekenhuis, Zorgsaam) gestart en er volgen nog meer. Bedoeling is de 426 patiënten zo snel mogelijk te laten meedoen en zo op korte termijn een antwoord te hebben op de vraag of plasma een goede behandeling is voor coronapatiënten.

