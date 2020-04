LIVE | Twee katten in New York besmet met coronavirus

Twee katten in de staat New York hebben positief getest op het coronavirus. Het is de eerste keer dat huisdieren in het land het virus blijken te dragen, meldt gezondheidsdienst CDC. Die benadrukt dat er geen bewijs is dat dieren het coronavirus ook verspreiden.

De twee katten waren getest omdat ze lichte luchtwegaandoeningen hadden. De eigenaar van een van de dieren was zelf besmet met het coronavirus. In het huishouden waar de andere kat woonde zijn geen besmettingen vastgesteld.

„Deze kat kreeg het virus misschien van iemand in het huishouden die milde ziekteverschijnselen had of die asymptomatisch was”, oppert het CDC. „Of door contact met een besmette persoon buiten het huis.”

Het CDC zegt dat wereldwijd nauwelijks besmettingen bij dieren zijn vastgesteld. Huisdieren die toch ziek bleken te zijn, hadden veelal nauw contact met zieke mensen. De gezondheidsdienst stelt geen voorstander te zijn van het grootschalig testen van dieren.

De twee besmette katten in New York zullen naar verwachting weer herstellen van het virus. Het CDC adviseert mensen met Covid-19 om het contact met hun huisdieren uit voorzorg zoveel mogelijk te beperken. „Zoals u zou doen met andere mensen.”

