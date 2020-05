Zandvoort treurt tijdens weekend waarin het groot feest had willen vieren

Patrick Verkruisen kocht veertig procent meer merchandise in voor zijn racewinkel Pole Position. Die spullen raakt hij aan de straatstenen niet kwijt. „Dit doet echt pijn...” Ⓒ Michel van Bergen

ZANDVOORT - Het had dit weekend in Zandvoort hét hoogtepunt van het jaar moeten worden: de Grand Prix Formule 1. Voor het eerst in 35 jaar zouden alle F1-bolides weer door de duinen scheuren. Nadat in maart bekend werd dat het feest voorlopig niet doorgaat, is de pijn nu dan ook extra voelbaar in het kustdorp. „Het had hier moeten bruisen.”