Busongeluk in India: 30 gewonden en 3 doden

De bus raakte op zijn kant nadat het een ander voertuig probeerde in te halen op de nationale snelweg in Ayodhya, in het noorden van India.

De gewonden zijn voor medische hulp naar een districtsziekenhuis in Ayodhya gebracht. Het hoofd van het district, Nitish Kumar, zegt tegen India Today dat ze er alles aan doen om de gewonden te helpen.

De bus was onderweg vanuit de hoofdstad New Delhi naar de stad Bansi.