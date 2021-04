’Bijwerkingen coronavaccins niet bekeken per sekse’

Wereldwijd worden er meer bijwerkingen van coronavaccins gemeld door vrouwen dan door mannen. Volgens Investico kwamen er bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe 26.000 meldingen binnen waarbij 152.000 bijwerkingen werden gemeld. Van de melders was 86,6 procent vrouw. Mogelijk ook omdat tot nu toe veel jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd.

Investico bestudeerde alle klinische proeven van vijf coronavaccins; Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V en Janssen, zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Niet één daarvan rapporteerde het optreden van bijwerkingen naar sekse.

Volgens Investico bewees onderzoek naar een griepvaccin begin deze eeuw dat met name jonge vrouwen veel meer vaccin ontvingen dan nodig. Voor dezelfde werkingsgraad hadden ze genoeg aan een halve dosering, met bovendien minder bijwerkingen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde in 2010 fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen standaard mee te nemen in toekomstig onderzoek.

„Als vrouwen al meer melden, dan weten we niet hoe dat komt”, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. „Ervaren ze meer klachten, hebben ze daadwerkelijk klachten, trekken ze eerder aan de bel?” Volgens Investico treffen ernstige bijwerkingen tot nu toe vooral vrouwen, zoals trombose in combinatie met een lage hoeveel bloedplaatjes in het bloed die momenteel in verband wordt gebracht met het vaccin van AstraZeneca.

Onderzoeker Chahinda Ghossein-Doha van het Maastricht UMC+ zegt tegen het platform dat het ontbreken van seksespecifieke analyses „een gemiste kans” is.