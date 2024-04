LIVE | Dijkwachten uit voorzorg ingezet voor dijk bij Marken

De waterstanden in Nederland lopen weer op en leiden op plekken tot overstromingen. In Maastricht spoelde woensdag al een dam weg en raakte een woonboot een brug. Volg hier live alle updates over het hoogwater in ons land.

© ANP De Oranjesluizen, die in de rivier het IJ bij Amsterdam liggen, zijn gesloten door hoog waterpeil in het Markermeer.