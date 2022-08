Tropische hitte in Nederland: in loop van de dag aan zee verfrissende wind

Het warmt vandaag snel op tot tropische waarden, meldt Weeronline. De zon schijnt uitbundig en het waait amper. Toch voelt het niet heel klam aan omdat Nederland al dagen te maken heeft met lichte wind uit het noordoosten. Daardoor bereikt vochtige lucht uit het zuiden van Europa ons land niet. Ook de gevreesde ’plaknachten’ blijven daardoor uit. Op de stranden kan in de loop van de middag een verfrissende wind uit het noorden waaien. Ook de dagen na vandaag kan dat het geval zijn.

Komende nacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. „Het is dan ook weer een prima nacht om de ramen open te zetten en om het huis te koelen”, aldus Weeronline.

Donderdag is het zonnig en op veel plaatsen tropisch met 26 tot 34 graden. Vrijdag en in het weekend is het tropisch met 31 tot 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het kwik net onder de 30 graden.

Ook in het weekend blijf het stralend weer. De lucht is strakblauw en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het noorden en westen (op de Waddeneilanden wordt het 27 tot 29 graden), naar 32 tot 34 graden in het midden en oosten en naar 35 graden in het zuiden. Op zondag ontstaan sluierwolken, een voorbode van een kleine weersverandering.

Vanaf maandag neemt de bewolking verder toe en komt het tot enkele regen- en onweersbuien. De temperaturen zullen dan geleidelijk dalen.