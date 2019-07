Ebola: Saudi-Arabië weert reizigers uit Congo

Het land reageert daarmee op een besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) die de jongste uitbraak van ebola tot internationale crisis heeft uitgeroepen. De WHO heeft de landen echter ook op het hart gedrukt geen reisbeperkingen in te voeren.

„De toekenning van visa voor mensen die het land vanuit Congo binnenkomen is gestopt vanwege het welzijn van de pelgrims”, aldus de bekendmaking van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Riyad. Sinds het begin van de ebola-uitbraak bijna een jaar geleden zijn meer dan 1700 mensen omgekomen.