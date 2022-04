D66 neemt onderzoek naar MeToo-zaak binnen eigen partij opnieuw onder loep

Het landelijk bestuur van D66 komt met deze reactie nadat de Volkskrant zaterdag berichtte over die bijlage van het rapport. Daarin zouden volgens de krant heel andere conclusies staan over partijprominent Frans van Drimmelen, die anderhalf jaar geleden anoniem online werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In de publieke versie van het onderzoek werd hij vrijgepleit van seksuele intimidatie en machtsmisbruik, maar volgens de Volkskrant concludeerde onderzoeksbureau Bing in het vertrouwelijke deel dat er wel degelijk sprake was van opdringerig gedrag van Van Drimmelen.

D66 bevestigt in het statement dat er een vertrouwelijke bijlage van het Bing-onderzoek bestaat, dat meldde het bureau destijds ook in het publieke rapport. De partij meldt daar ook bij dat Bing nog steeds achter de eigen conclusies van het openbare rapport staat.

Volgens D66 staat in de bijlage vooral privacy-gevoelige informatie. Die zou daarom destijds alleen zijn gedeeld met de top van het landelijk bestuur. Partijleider Kaag heeft volgens de partij de informatie ook niet gekregen, omdat het om een zaak van de vereniging gaat.

Andere conclusies

De nieuwe partijvoorzitter, Victor Everhardt, werd bij zijn aantreden in november wel voorzien van het hele rapport. Volgens D66 heeft hij toen geconcludeerd dat de zaak niet naar ieders tevredenheid is afgehandeld. „Tegen die achtergrond gaat het gehele huidige landelijk bestuur in grote zorgvuldigheid het Bing-rapport, dus het openbare en het vertrouwelijke deel, wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan”, meldt de partij nu.

Kaag zegt dat besluit te steunen. „Het D66 waar ik leiding aan geef moet een veilige partij zijn voor iedereen. Een partij waarin we breed het maatschappelijk gesprek voeren over nieuwe normen en omgangsvormen – ook als dat voor onszelf pijnlijk is. Waar sprake is van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag moet de partij ingrijpen. Want dit is vreselijk voor hen die dat overkomt.”